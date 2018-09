Politieagenten Blue4Charity volbrengen heroïeke fietstocht, opbrengst naar Dream4Kids

Zo rond het geplande tijdstip van half vijf in de middag passeerden 26 renners de finish, waar ze werden opgewacht door trotse familieleden en vrienden. Een politieauto met een loeiende sirene voerde de karavaan aan, met in de directe nabijheid enkele brullende motoren. Een van de deelnemers was de 52-jarige Huub 'Jansen'. "Al met al was het een behoorlijk pittige uitdaging met diverse lange etappes. We hebben er zes dagen over gedaan. Wat de tour vooral zwaar maakte, was het feit dat onderweg regelmatig fikse hoogteverschillen overwonnen dienden te worden. Inbegrepen was een groot deel van de klassieker Luik-Bastenaken-Luik, geen kattenpis! Dat de Weergoden ons niet altijd even gunstig gezind waren, vormde een factor om extra rekening mee te houden", lichtte hij toe. "Met name het saamhorigheidsgevoel en de gezamenlijke missie om een goed doel te ondersteunen hebben ons in het zadel gehouden."