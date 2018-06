Politiek Den Bosch gaat voor plan 62,7 miljoen euro: ‘Het theater van het compromis’

Empelaar Van Hulst kroont zich onverwacht twee maal tot Nederlands kampioen

22:10 EMPEL - Zonder al te hoge verwachtingen deed Julius van Hulst afgelopen weekend mee aan de NK roeien. De 16-jarige Empelaar had maar weinig kunnen trainen met zijn teamgenoten. De verrassing was dan ook groot dat hij zich twee keer tot Nederlands kampioen kroonde. Zowel in de dubbeltwee als dubbelvier ging hij er met de titel vandoor.