Pompstation in Den Bosch overvallen; 'hij stond met pistool te zwaaien'

Plannen Zuiderplas even in koelkast

28 november DEN BOSCH - Toekomstplannen voor de Zuiderplas in Den Bosch, om daar straks meer samenhang te brengen tussen recreatie, sport, natuur en andere voorzieningen, gaan even de koelkast in. Dat bleek dinsdagavond in de commissie ruimtelijke ontwikkeling en beheer in het Bossche bestuurscentrum.