PostNL knapt EKP na grote brand niet meer op

Ondernemers en kunstenaars en harmonie de Oude Post moeten weg uit het deels uitgebrande voormalige expeditieknooppunt aan de Paraellelweg in Den Bosch. Eigenaar Post NL gaat het noordelijke deel van het gebouw niet meer herstellen.

In het zuidelijke deel van het gebouw kan Avans voorlopig nog wel blijven met zijn kunstacademie. Die ruimtes worden opgeknapt zodat de meeste lessen er na de zomervakantie kunnen worden hervat.

De kleinere ruimten in het noordelijke deel van het gebouw werden via leegstandsbeheerder VPS verhuurd. PostNL heeft VPS laten weten dat het contract hiervoor niet wordt verlengd. Gebruikers moeten hun werkruimtes met ingang van 28 augustus ontruimen, zo hebben ze te horen gekregen. In het gebouw zitten onder meer studio's en ateliers.

Harmonie

De vierde verdieping is in gebruik als repetitie- en opslagruimte voor de Bossche harmonie Oude Post, die ontstaan is uit een van de voorlopers van PostNL. De harmonie huurde deze verdieping rechtstreeks van de eigenaar. Een definitieve huuropzegging heeft voorzitter Martijn van Duren nog niet: ,,Uit contacten met PostNL begrijp ik dat voor 99 procent zeker is dat ze het gebouw niet meer laten herstellen. Ik begrijp dat wel als je bedenkt dat het over een paar jaar toch plat gaat voor de toekomstige ontwikkelingen in dit deel van de Spoorzone. "

Een felle brand verwoestte zondag 8 juli een deel van het oude EKP-gebouw aan de Parallelweg in Den Bosch. Vooral het trappenhuis en de lichtschacht tussen beide gebouwdelen liepen zware schade op. Ook het deel dat hogeschool Avans gebruikt voor haar kunstacademie, raakte beschadigd. In het noordelijke deel is vooral sprake van roetschade.

