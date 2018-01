Prins Amadeiro XXV neemt afscheid van Oeteldonk

Het ultieme verlangen naar Mewtwo, de extreem zeldzame en krachtige Pokémon

7 januari DEN BOSCH - De hele zaterdag is een aanzienlijke groep Pokémon-adepten uit Den Bosch en omgeving in touw geweest om bij diverse Gyms een Mewtwo Raid Pass in de wacht te slepen. Vooralsnog zijn er nog geen baanbrekende resultaten geboekt. Echter in de loop van volgende week wordt waarschijnlijk duidelijk of de inspanningen daadwerkelijk vruchten hebben afgeworpen.