Problemen op het spoor tussen Den Bosch en Utrecht opgelost

Sportivi­teit staat centraal bij EK cheerlea­ding in Den Bosch

30 juni DEN BOSCH - Cheerleading is in Nederland een sport die min of meer in de kinderschoenen staat. Desalniettemin vormt Maaspoort Sports & Events het gehele weekend het toneel van het EK cheerleading, met in totaal liefst vijftienhonderd deelnemers uit een tiental landen.