Provincie: Brabant kan niet meer om arbeidsmigranten heen

Nieuw college stopt miljoenen in duurzaam­heid, scholen, Sluis 0 en D'n Draok

11:08 DEN BOSCH – Er komt in 2019 1,8 miljoen euro beschikbaar voor een fonds duurzaamheid, klimaat, energie en mobiliteit. Dat is een van de plannen die B en W vrijdagochtend presenteerde in de begroting voor volgend jaar. In de eerste begroting van het nieuwe college gaan er miljoenen naar een aantal scholen, wordt Sluis 0 vervangen en is het plan om de De Draak vóór het station voor bijna 1,6 miljoen euro op te knappen.