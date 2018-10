Publiek maakt zich geen zorgen over zwerfafval of concurrentie: gratis testertjes op straat horen erbij

Een paar slokken cola hier, een krant en een flyer daar. Wie zaterdag een bezoek bracht aan de Bossche binnenstad kreeg weer heel wat gratis in de handen geduwd. Het lokale CDA stelde er onlangs schriftelijke vragen over. Want 'sampling', zoals het uitdelen van gratis proefartikelen heet, is dat wel zo wenselijk? Zorgt dat niet voor oneerlijke concurrentie? En voor veel zwerfafval?



Op deze zaterdag in oktober lijkt, behalve het CDA, zich hier niemand druk over te maken. Je kunt in de binnenstad van Den Bosch over de koppen lopen en de sfeer is ontspannen. Mensen genieten van het mooiste gratis cadeau van deze dag: de zon. Op het Kerkplein staat een partytent van Pepsi. Voorbijgangers kunnen er een 'challenge' doen: een blinde test tussen gewone Coca-Cola en de suikervrije Pepsi Max. Wie proeft het verschil? Welke is het lekkerst?