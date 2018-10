Puzzels leggen en knuffels wassen voor het goede doel

Rosmalens Belang wil duidelijk­heid over verdwijnen Joris’ kerstboom

18 oktober DEN BOSCH - Wat heeft het college van B en W gedaan na het mislukken van het organiseren van een meerjarig winterevenement op de Parade? Is er gesproken met ondernemers, Hartje Den Bosch en de bewonersvereniging blb? Wat was de inhoud van de gesprekken met KRO/NCRV over het programma Joris’ Kerstboom? En is een kleinschalig winterevenement dit jaar nog mogelijk?