PvdA Den Bosch wil naadje van de kous weten over mogelijke bouwfraude bij school Kameleon

Fractievoorzitter Pieter Paul Slikker heeft het college van B en W opnieuw vragen gesteld over mogelijke misstanden bij onderwijsinstelling Signum. Slikker vraagt B en W of het de Autoriteit Consument en Markt (ACM) gevraagd heeft onderzoek te doen naar de vermeende bouwfraude tussen ondernemingen die mee hebben gedaan aan de aanbesteding van basisschool Kameleon in Den Bosch.

Lees ook PvdA wil onderzoek naar vermeende bouwfraude onderwijs Den Bosch Lees meer

De zaak over vermeende bouwfraude kwam aan het licht na een klacht bij de ombudscommissie van een architect van QBBF Architecten uit Den Bosch. Die architect meent dat het bijna niet anders kan dan dat er vooroverleg geweest is tussen de betrokken aannemers voor de nieuwbouw van de school Kameleon West aan de Leonardus van Veghelstraat en dat er sprake is van vermeende malversaties.

Ombudscommissie

Met die vermoedens liep hij jaren bij onderwijsbestuurder Signum en de gemeente tegen een muur. Uiteindelijk kreeg de gemeente als subsidiegever van bijna zes miljoen euro van de ombudscommissie een forse tik op de vingers: niet professioneel, geen goede (project)organisatie, in strijd met onpartijdigheid en voortvarendheid én onvoldoende adequaat en actief.

Voorzitter Ton Lensen van de Ombudscommissie liet eind maart in een reactie al weten dat de vermeende malversaties niet onderzocht en beoordeeld zijn omdat dit de taak van de commissie niet is. Op advies van de ombudscommissie legde de gemeente de klachten voor aan de ACM. Die concludeerde eind september dat ook zij niet over ‘(beweerd) mismanagement en belangenverstrengeling gaat’. De ACM sluit echter niet uit dat er aanwijzingen zijn en dat de gemeente deze voor zou kunnen leggen aan instanties die hier wel over kunnen en mogen oordelen.