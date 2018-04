PVV Den Bosch vraagt om sluiting van Afghaanse moskee

DEN BOSCH - Het Afghaans Islamitisch Cultureel Centrum in Den Bosch moet zo snel mogelijk gesloten worden. Dat stelt de Bossche PVV-fractie in vragen aan burgemeester en wethouders.

Nieuwsuur en NRC/Handelsblad maakten maandag een geheime lijst bekend van moskeeën en islamitische organisaties die om geld hebben gevraagd in conservatieve landen als Koeweit en Saudi-Arabië. Het Afghaans Islamitisch Cultureel Centrum in Den Bosch stond ook op die lijst: in 2013 zou er in Saudi-Arabië gevraagd zijn om geld. Of dat verzoek is gehonoreerd, konden Nieuwsuur en NRC/Handelsblad niet zeggen.

Salafisme

Een woordvoerder van het Afghaanse centrum, dat sinds 2016 is gevestigd in de wijk Kruiskamp, ontkent dat er ooit om geld is gevraagd in Saudi-Arabië. Het bestuur van de stichting zegt niets te voelen voor het salafisme, dat de islam op een fundamentalistische manier invult. Het centrum doet dienst als moskee, maar in het pand worden ook andere gemeenschappelijke activiteiten ondernomen, zoals huiswerkbegeleiding en taalles.

De PVV, die bij de gemeenteraadsverkiezingen in Den Bosch één zetel behaalde, vindt dat de berichtgeving voldoende aanleiding is om het Afghaanse centrum te sluiten. Vijf andere raadsfracties in Den Bosch maakten zich eind maart nog sterk voor een permanente huisvesting van de Afghaanse stichting. Deze partijen gaven gisteren aan dat ze eerst willen uitzoeken of het inderdaad waar is dat de Bossche Afghanen in Saudi-Arabië om geld hebben gevraagd.

Andere moskeeën