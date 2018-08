PVV noemt extra vrije dagen Bossche basisschool vanwege offerfeest 'ontoelaatbaar'

De PVV noemt het 'volstrekt onwenselijk om voor alle leerlingen van een Nederlandse basisschool de planning afhankelijk te maken van islamitische feestdagen'. De partij wil van het college weten of het op de hoogte was van het voornemen van de basisschooldirecteur om het schooljaar twee dagen later te beginnen.

Ontoelaatbaar

Volgens de PVV handelde de school door later te beginnen in strijd met de leerplichtregels die de gemeente op haar website heeft staan. Daarin staat dat vakantieverlof niet in de eerste twee weken van het schooljaar mag vallen. De partij wil weten of de school inderdaad in strijd heeft gehandeld met deze regels, en ook of er in de eerste twee weken van het schooljaar wel eens uitzonderingen zijn gemaakt voor niet-islamitische gelegenheden.