Queen in Brabant populairst, Bossche Top 2000-stemmer gaat ook voor Prince en The Beach Boys

In onze provincie moet Led Zeppelin de derde plaats afstaan aan Brabant van Guus Meeuwis. Toch komt de klassieker van Guus op de landelijke lijst niet hoger dan plaats 50. Dat is de laagste notering van de plaat sinds het debuut in 2005. Toen vonden we Brabant terug op plek 144.

In de thuisstad van Guus Meeuwis, Tilburg, stemde men verder vrijwel hetzelfde als in de rest van Nederland; de top tien is bijna hetzelfde. Het stemgedrag in Den Bosch wijkt wel af. Daar zijn Prince met Purple Rain (landelijk op plek 18) en God only knows van The Beach Boys (29) populair.

Zo stemde Den Bosch:

1 (landelijk op 1) Bohemian Rhapsody - Queen (1975)

2 (2) Hotel California - Eagles (1977)

3 (50) Brabant - Guus Meeuwis (2004)

4 (4) Piano - Man Billy Joel (1974)

5 (3) Stairway To Heaven - Led Zeppelin (1971)

6 (6) Black - Pearl Jam (1991)

7 (18) Purple Rain - Prince & The Revolution (1984)

8 (7) Wish You Were Here - Pink Floyd (1975)

9 (29) God Only Knows - The Beach Boys (1966)

10 (8) Fix You - Coldplay (2005)

En zo stemde Tilburg:

1 (1) Bohemian Rhapsody - Queen (1975)

2 (2) Hotel California - Eagles (1977)

3 (50) Brabant - Guus Meeuwis (2004)

4 (4) Piano Man - Billy Joel (1974)

5 (3) Stairway To Heaven - Led Zeppelin (1971)

6 (6) Black - Pearl Jam (1991)

7 (5) Child In Time - Deep Purple (1972)

8 (7) Wish You Were Here - Pink Floyd (1975)

9 (9) Avond - Boudewijn de Groot (1997)

10 (8) Fix You - Coldplay (2005)

En Oss:

1 (1) Bohemian Rhapsody - Queen (1975)

2 (50) Brabant Guus - Meeuwis (2004)

3 (2) Hotel California - Eagles (1977)

4 (3) Stairway To Heaven - Led Zeppelin (1971)

5 (5) Child In Time - Deep Purple (1972)

6 (4) Piano Man - Billy Joel (1974)

7 (6) Black - Pearl Jam (1991)

8 (10) November Rain - Guns N' Roses (1992)

9 (13) Thunderstruck - AC/DC (1990)

10 (9) Avond - Boudewijn de Groot (1997)

Gemiddeld stemde Brabant zo: