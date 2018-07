Rechtbank trakteert Bossche kickbokser Mohammed J. op dubbele optater, maar géén cel

BREDA/DEN BOSCH - De 22-jarige kickbokser Mohammed J. uit Rosmalen kreeg maandagmiddag twee rake klappen te verwerken. Niet in de boksring, maar in de rechtbank van Breda.

Om kwart voor één maakte de rechtbank bekend dat J. een taakstraf van 140 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden krijgt. Dat was omdat hij op 21 februari meedeed aan de massale vechtpartij die in de rechtbank van Den Bosch uitbrak, toen familieleden van de doodgeschoten Yassine Majiti de verdachte naar de keel vlogen. Ruim twee uur later legde de politierechter in Breda J. een taakstraf van 60 uur en een voorwaardelijke celstraf van 1 maand op.

Die laatste straf was voor de mishandeling van drie personen , tijdens een nieuwjaarsfeest in Breda. Eén van de slachtoffers kreeg een 'vliegende karatetrap' van J. te verwerken, de twee anderen kregen flinke klappen tegen het hoofd. Portiers werkten de vechtersbazen hardhandig naar buiten, waarna de politie ze aanhield. Twee slachtoffers hielden naar eigen zeggen een -lichte- hersenschudding over aan het gevecht.

Als het aan justitie had gelegen, had J. een celstraf van zes maanden gekregen, waarvan drie voorwaardelijk. ,,Uw vechtkunsten in de boksring zijn prijzenswaardig, maar buiten de ring niet. U moet beseffen dat uw handen wapens zijn", sprak de officier van justitie Van Drunen tegen J.



Voorafgaand aan de vechtpartij had J. gedronken, erkent hij. ,,Ik ben een sportman, ik drink eigenlijk nooit. Dit was éénmalig. En ook de laatste keer. Ik had een paar glaasjes op, maar ik kan me niet voorstellen dat ik zoveel mensen heb geslagen." J. zei te beseffen dat de vechtpartij in Breda grote gevolgen voor hem kan hebben: ,,Ik weet wat ik te verliezen heb, mijn carriere staat op het spel. Ik ben nu goed wakker geschud." In zijn laatste woord: ,,Mijn carriere is mijn leven, dat is alles wat ik heb."

