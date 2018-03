Rechtbank vonnist hard in proces rond smokkel van 88 kilo heroïne in Drunen: 9 en 6 jaar cel

,,Koop hier wafels voor het goede doel!" Brugklassers zamelen in binnenstad Den Bosch geld in voor Liberia

11:22 DEN BOSCH - Op het stationsplein in Den Bosch klinken vrolijke deuntjes met teksten over wafels. Vier leerlingen van het ds. Pierson College staan trots achter hun geïmproviseerde kraam en brengen met luide stem hun zelfgebakken wafels aan de man. De opbrengst gaat naar honger- en armoedebestrijding in Liberia.