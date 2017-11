Rechterrijstrook A2 naar Den Bosch weer open

Hoger beroep na veroordeling vonnis doodsteken Berlicummer Bart van Lith (21)

14:35 DEN BOSCH - In het gerechtshof in Den Bosch dient dinsdag het hoger beroep dat is aangespannen door Bosschenaar Maikel Z. (25) nadat hij eind februari werd veroordeeld voor het doodsteken van Berlicummer Bart van Lith (21).