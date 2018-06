Recordopbrengst voor Ronald McDonald kinderfonds, Schijndels team zamelde hoogste bedrag in

VIDEODEN BOSCH - 'Geel' team Tandje Durbij uit Schijndel zamelde zondag het hoogste bedrag in voor het Ronald McDonald kinderfonds. ,,Die gele trui om je schouders geeft vleugels. We wilden als Brabants team als eerste bij checkpoint Den Bosch aankomen", zegt captain Hans van Hoof van 'Tandje Durbij'. ,,We zaten in een flow."

De tien mannen uit Schijndel gingen zondagochtend rond kwart over vijf onder de blauwe boog bij stadion De Vliert door. Daarna volgden bijna 1200 fietsers, lopers en hun begeleiders.

Ruim 50 teams voor de 500 kilometer lange (estafette)fietstocht en 27 groepen die 240 kilometer in estafette liepen kwamen langs een aantal Ronald Mc Donald Huizen in ons land. De deelnemers haalden ruim 1,1 miljoen euro op; een record. Omgerekend zijn dat bijna 16 duizend overnachtingen in woningen bij ziekenhuizen waar ouders en kinderen dicht bij hun zieke kind, broertje of zusje kunnen zijn.

Kippenvelmomentje

Team 'Tandje Durbij' vertrok zaterdagmiddag in Utrecht in het geel. De groep zamelde met 42 duizend euro het hoogste bedrag in voor de huizen in Veldhoven en Tilburg. ,,Een kippenvelmomentje", zegt van Hoof. ,,Klappende en juichende mensen, de wind in onze rug. Het voelt goed. Ook omdat half Schijndel en regio ons steunt."

Robert van Ree uit Schijndel verorbert een Brabants worstenbroodje. ,,Nachtfietsen is een bijzondere ervaring", vat hij samen. "De weg is leeg. Totaal anders dan je gewend bent. Je moet geconcentreerd blijven. Ik doe mee omdat collega's in het Ronald Mc Donald huis hebben gewoond."

'De Homeride Daddies' uit de buurt van Heeswijk-Dinther komen een uurtje later in Den Bosch aan. Vier van de papa's hebben ooit een Ronald Mc Donaldhuis van binnen hebben gezien. ,,Ik wil er een bijzondere uitdaging van maken. Ook iets voor de mensen terugdoen", aldus Joost Vos uit Uden. ,, Ik fiets 500 kilometer in 24 uur en word fantastisch gesteund door mijn teamgenoten. Ze houden me voortdurend uit de wind."

Volledig scherm Team Tandje Durbij uit Schijndel rijdt de hele dag in het geel (foto: Irma van der Meijs) © Peter De Bruijn

Volledig scherm Een deel van 'De Homeride Daddies' bij stadion De Vliert © Peter De Bruijn

Joost Vos vervolgt: ,,Joep werd geboren met een hartafwijking. We hebben in Nijmegen en Rotterdam vijf weken in een Ronald Mc Donaldhuis gewoond. Het gevoel dat je er altijd snel voor je zoontje kunt zijn geeft rust. Het is een warme huiskamer waar je je ook kunt terugtrekken. Je hebt daar niet constant dat steriele gevoel van een ziekenhuis. Joep is nu tweeënhalf en het gaat goed. Nu rijden we richting het huis in Nijmegen. Dat wordt vast emotioneel. Als je 15 of 16 uur op de fiets hebt gezeten, komen de tranen ook sneller hè."

Het was de eerste keer dat de 24-uurs fiets- en looptocht Den Bosch aandeed. ,,Heel fijn dat hier douches zijn. De kinderen mochten op het veld van FC Den Bosch voetballen", aldus adjunct-directeur Miranda Noorlander van het Ronald McDonald kinderfonds. ,,Het was Brabants gezellig. Voor het eerst ook dat ik heb ontbeten met een Bossche Bol."

Volledig scherm In het donker moet je geconcentreerd blijven (foto: Irma van der Meijs) © Peter De Bruijn