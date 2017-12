Reddingsbrigade geeft tips: 7 dingen waar je op moet letten voor de nieuwjaarsduik

DEN BOSCH - Het is de beste manier om het nieuwe jaar in elk geval fris te beginnen: een frisse duik in ijskoud water. Maandag doen weer duizenden dappere Nederlanders mee met een van de vele nieuwjaarsduiken. Maar duik niet zomaar overal in, waarschuwt de Reddingsbrigade. Zeven tips.

1. Duik alleen waar toezicht is

Er worden op veel plaatsen zijn speciale nieuwjaarsduiken georganiseerd. Vaak zijn die gesponsord door Unox. Daar zijn mensen van de Reddingsbrigade aanwezig. Wie zomaar in koud water duikt kan bijvoorbeeld kramp krijgen.

2. Bereik je goed voor

Vooral op plaatsen met veel duikers en toeschouwers kan het heel druk zijn. Zorg dus dat je op tijd vertrekt en niet te laat komt. Dan heb je ook een goed plekje om je spullen neer te leggen, zodat je na je duik snel weer warme kleren kunt aandoen.

3. Warm je eerst op

Houd zo lang mogelijk je kleren aan voor de duik. Maar zorg ook dat je vooraf goed opgewarmd bent. Doe dus zeker een warming-up voor je het koude water in duikt.

4. Doe alleen mee als je fit bent

Het is eigenlijk niet verantwoord om in het koude water te duiken als je je niet helemaal lekker voelt, zegt de Reddingsbrigade. ,,Het is niet alleen een risico voor jezelf, maar ook voor andere duikers en de hulpverleners.'' Als je onwel wordt, tijdens of na de duik, kun je het beste direct naar de EHBO of huisartsenpost.

5. Houd je kinderen in de gaten

Zeker als het druk is, kan een duik een chaos zijn. Iedereen wil tegelijkertijd het water in, zodat ze niet te lang in de kou hoeven te staan. Een tip voor vaders en moeders: houd je kinderen altijd in het oog.

6. Bescherm jezelf tegen de kou

Het lijkt lollig: al die mensen met een oranje Unox-muts. Maar dat ding heeft ook praktisch nut. Via je hoofd verlies je veel warmte. Wie het snel koud krijgt kan er ook verstandig aan doen om zich in te smeren met vaseline of een zwempak te dragen. Doe eenmaal uit het water meteen je slippers of schoenen aan.

7. Blijf ook na de duik warm