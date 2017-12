Rijk geeft geld voor verbreding A58 én A2 bij Den Bosch

De provincie is verheugd over beide toezeggingen. Zowel de A58 (Breda-Eindhoven) als de A2 bij Den Bosch zijn belangrijke knelpunten in het Brabantse wegennetwerk. Provincie en andere betrokkenen riepen het Rijk al jaren op tot meer investeringen in de mobiliteit in Brabant. ,,We zijn blij dat het nu zo ver is, het is ook erkenning van het economische belang van Brabant", zegt gedeputeerde Christophe van der Maat.