Rolstoel van lichamelijk beperkte Anja uit Den Bosch is gevonden: 'Als ik het kon, had ik een gat in de lucht gesprongen'

UPDATEDEN BOSCH - De elektrische rolstoel van de Bossche Anja van Wijk is terecht. Het voertuig is maandagavond gevonden in een brandgang in de omgeving van haar huis. ,,Als ik het kon, had ik nu een gat in de lucht gesprongen." In plaats daarvan viert ze het met haar moeder in haar rolstoel.

In de brandgang bij een flat in de buurt stond de elektrische rolstoel, die Anja vandaag zo had gemist. Achter een gesloten poort, waar alleen bewoners van de flat bij kunnen. ,,Hoe die daar terecht is gekomen, ik heb echt géén idee. Het enige wat nu telt, is dat hij weer terug is."

Het bericht is viral gegaan op Facebook, waardoor iemand hem had herkend van de foto's. De vrouw die hem had zien staan, heeft haar meteen een privébericht gestuurd. Met foto. 'Is die van jou toevallig?' stond erin. 'Eh, dat kannie!' reageerde Van Wijk. 'Jawel, toch wel!'

Haar vader heeft samen met de politie de rolstoel opgehaald, met de vrouw van het privébericht op de uitkijk.

Bizar

Alsof ze in een slechte film zat, zo omschrijft ze vandaag. ,,Met een bizar einde, waarin ik de hoofdprijs win." Dat de dag haar veel energie heeft gekost, merkt ze aan haar lichaam. ,,Die heeft echt een opflikker gekregen." Haar lichaam is spastisch en gaat soms alle kanten op. Maar wat voelt ze zich goed.

De stoel mist wel wat persoonlijke dingen, zoals haar tassen, schapenvacht en de voetenplank is wat krom. Alsof vandalen er een plezierritje mee hebben gemaakt. Dat moet de politie uiteindelijk uitwijzen.

Gestolen

De rolstoel was in de nacht van zondag op maandag gestolen uit haar woning, terwijl ze thuis was. Door omwonenden en wethouder Paul Kagie is maandag gezocht naar het voertuig, met resultaat. De rolstoel is inmiddels terug bij Van Wijk. Het voertuig is niet beschadigd.

Via Facebook laat Van Wijk weten dat ze veel lieve reacties heeft gehad en ze wil iedereen bedanken voor het delen van haar oproep. Ze blijft de komende dagen nog even bij haar moeder logeren, want ze voelt zich nog steeds niet helemaal veilig in haar woning. ,,Hopelijk komt dat gevoel snel weer terug."