Roos en Frans: na zestig jaar nog steeds verliefd

Het stel was 21 en 26 jaar oud op hun trouwdag. Omdat er niet veel geld was, werden jurk en trouwpak gehuurd. Toch was het een feest om nooit te vergeten, want er werd volop gezongen en muziek gemaakt door de muzikale familieleden van de bruidegom. Na het huwelijk werden er twee kinderen geboren: José en Frank. Frans werkte in die tijd als metselaar en Roos deed het huishouden en zorgde voor de kinderen. In 1963 bouwde Frans zijn eigen huis in de Cypresstraat in Den Bosch, en daar werd hun derde kind Liesbeth geboren.