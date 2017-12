Rosmalenaar (34) over grootschalige diefstal ouderen: 'Ik heb hier niets mee te maken'

Koken & eten 'Giftige' abrikozenpitten tijdelijk uit de schappen in Tilburg en Den Bosch

16:00 TILBURG/DEN BOSCH - De biologische winkelketen Erica Kruiderijen haalt per direct alle zakken abrikozenpitten uit de winkels. De keten besloot tot die maatregel na berichtgeving van RTL Nieuws over een 74-jarige man die op de intensive care terechtkwam na het eten van te veel pitten. Erica Kruiderijen heeft elf vestigingen, waaronder in Den Bosch en Tilburg.