Rosmalens Belang niet verdeeld over hondenbelasting

In het bericht afgelopen zaterdag in het Brabants Dagblad stond dat de fractie verdeeld stemde over een onderzoek en de vraag om de belasting de komende jaren te verlagen. Dat blijkt niet zo te zijn, maar de notulen van de vergadering in juni 2017 spreken elkaar tegen. In de notulen staat een graphic waarin te zien is dat Annemiek van Gerven van Rosmalens Belang vóór het voorstel stemde en de rest van de fractie tegen. Uit de geluidsopname van de raadsvergadering blijkt dit niet zo te zijn.