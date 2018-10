Rosmalens Belang wil duidelijkheid over verdwijnen Joris’ kerstboom

Verkeer langs Zuid-Willems­vaart één kant uit is volgens Den Bosch niet wenselijk

8:50 DEN BOSCH - ,,We hebben net een huis aan de Zuid-Willemsvaart gekocht. Ja, we willen na vanavond nog steeds bij het kanaal gaan wonen. We hebben er veel zin in." Toekomstig Bosschenaar Maurice Geraets was gisteren één van de ongeveer vijftig bewoners van de 'Werkgroep Zuid-Willemsvaart' tijdens een bijeenkomst over de herinrichting van de weg langs het kanaal tussen het Kardinaal van Rossumplein en de Hinthamerstraat.