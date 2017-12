Rosmalense Catalaan protesteert mee in Brussel: 'Europa moet ingrijpen'

Op een van de vele spandoeken die omhoog worden gehouden staat: Shame on Spain, shame on Europe. Dat is precies de reden dat Prat i Ramon en zijn dochter vanmorgen in Rosmalen om 7 uur in de auto stapten. ,,Ik vind het niet zo belangrijk of Catalonië onafhankelijk wordt of niet. Veel erger vind ik het geweld waarmee de Spaanse overheid het referendum heeft willen tegenhouden. Europa moet iets doen, Europa moet ingrijpen'', zegt hij terwijl hij door de straten van Brussel marcheert.