Rosmalense molenaar hoort de zon aan de wieken

Noordbra­bants Museum krijgt weer werk Jeroen Bosch in bruikleen

13:19 DEN BOSCH - Het werk 'De Aanbidding der Koningen' van Jeroen Bosch komt in december naar Het Noordbrabants Museum in Den Bosch voor de expositie 'Uit de Stal van Bosch. Jheronimus Bosch en de Aanbidding der Koningen'. Het stuk hangt nu in het Metropolitan Museum of Art in New York.