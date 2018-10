Roze loper in Den Bosch voor hoofdrolspelers van romcom 'Zwaar Verliefd'

VIDEODEN BOSCH - Een heuse filmpremière en een roze loper voor de komische romantische speelfilm 'Zwaar Verliefd' in Den Bosch die zich ook nog eens in die stad afspeelt. Donderdagavond konden de mensen de film over een zoektocht naar de liefde en de strijd tegen onzekerheid voor de eerste keer bekijken in het nieuwe Kinepolis aan de Bordeslaan.

De loper in de Bordeslaan was onder andere uitgerold voor hoofdrolspelers Jim Bakkum en Barbara Sloesen. ,,Goed om weer terug te zijn", aldus Sloesen die in 'Zwaar Verliefd' dierenarts Isa speelt. ,,Ik heb een tijdje in Den Bosch gewoond. De opnamen in de stad waren een soort thuiswedstrijd. Superleuk om in deze stad mijn eerste hoofdrol te mogen spelen. Het is vandaag op de roze loper 'keigezellig' tussen al die Brabanders."

,,Ik vind het heel leuk dat de film in Den Bosch zijn première beleeft" aldus Jim Bakkum. ,,Zo vaak wordt er geen speelfilm in deze stad opgenomen. De bioscoop zit vanavond helemaal vol. Ook met betalende mensen. We kunnen straks horen wat iedereen ervan vindt. Het is hier heel relaxed. We hebben de roze loper helemaal voor onszelf; een zee van ruimte. In Amsterdam is het altijd krap bij premières."

Romantische plekjes

Zwaar Verliefd speelt zich af in onder meer nostalgische en pittoreske plekjes. ,,Dat romantische vind je hier vrij gemakkelijk", vertelt regisseur Jamel Aattache die in Den Bosch woont. ,,Ik ga niet alle straatnamen noemen. Het is veel leuker voor de bioscoopbezoeker om die straatjes zelf te spotten."