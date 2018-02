Ruim 3 miljoen euro subsidie voor 10 Brabantse monumenten

DEN BOSCH - Tien Brabantse monumenten krijgen in totaal ruim 3,1 miljoen euro restauratiesubsidie van de provincie. De subsidie gaat onder andere naar de Sint-Jan in den Bosch (248.204 euro), De Wamberg in Berlicum (201.207 euro), Fort Altena in Werkendam (400.000 euro) en de Maria Magdalenakerk in Geffen (237.190 euro).

De subsidie is bedoeld voor restauratie en instandhouding van rijksmonumenten. Gedeputeerde Henri Swinkels (Leefbaarheid en Cultuur): ,,De verbindings- en verbeeldingskracht van erfgoed is de basis voor ons erfgoedbeleid. Brabant is bezaaid met erfgoed, van oude kloosters en fabrieken tot forten en molens. Al dat erfgoed vertelt iets over onze identiteit, maakt ons verleden zichtbaar en verbindt ons er mee. Dat willen we zichtbaar maken en houden.”

Verhalen

Daarbij ligt de focus van de provincie op vier verhaallijnen: Religieus Brabant, Bevochten Brabant, Bestuurlijk Brabant en Innovatief Brabant. ,,We investeren juist in erfgoed dat een belangrijke rol speelt in deze verhalen van Brabant. Deze restauratieregeling past daar in”, aldus Swinkels.

Bij alle monumenten wordt de subsidie gebruikt voor restauratie en instandhouding, zoals het vervangen of restaureren van zaken als daken, gevels en ramen.