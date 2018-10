Ruim 60 woningen plat om het oude Orthen-Links compleet nieuw te maken

DEN BOSCH – In de nieuwe oude buurt Orthen-links sluit nieuwbouw bijna naadloos aan op de woningen uit de jaren vijftig. Nog wel, want het laatste deel van de wijk is aan de beurt waarbij 63 woningen gesloopt gaan worden om plaats te maken voor nog eens 58 nieuwbouwwoningen.

En dan heeft Orthen-Links een metamorfose ondergaan: staan er in totaal 218 nieuwe woningen en is er nog één plekje bij de entree van de wijk over waar naar gekeken moet worden.

Asbest

Woningcorporatie BrabantWonen en Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling gaan in januari 2019 de laatste fase in door met de asbestsanering te beginnen, waarna volgens een woordvoerder van BrabantWonen de sloop in maart kan beginnen. Aan het einde van het volgend jaar kan dan de bouw van de 63 woningen beginnen, naar verwachting is die bouw in 2020 klaar. De nieuwe woningen liggen vooral aan de zijde van WeenerXL én wat meer de buurt in: Conraadstraat, Sint-Willibrordusstraat, de zuidelijke kant van de Adelheidstraat tot aan de Conraadstraat en de Sint-Salvatorstraat.

In totaal komen er 44 huurwoningen in de sociale sector en 14 koopwoningen bij. Volgens de woordvoerder van de woningcorporatie zijn de oorspronkelijke bewoners van de te slopen huizen inmiddels al verhuisd. ,,Onder meer naar de nieuwbouw elders in de buurt, andere wijken in de gemeente of tijdelijk in een wachtwoning om in een nieuwe woning terug te keren.’’ Hoeveel bewoners uiteindelijk terugkeren in de wijk, is bij BrabantWonen nog niet bekend. Een aantal van de te slopen woningen wordt nog bewoond via leegstandsbeheerder AdHoc. Begin 2019 moeten alle woningen leeg zijn.

Buurthuiskamer