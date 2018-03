Ruzie in criminele circuit aanleiding schietpartij Rosmalen

ROSMALEN - De recherche houdt er sterk rekening mee dat het schietincident aan de Buskeshoeven in Rosmalen verband houdt met een ruzie in het criminele circuit. Bij de schietpartij vielen geen gewonden.

Een van de twee mannen die dinsdagavond is opgepakt in verband met het incident is een 35-jarige man uit Rosmalen. Het schietincident vond rond 22.20 uur plaats voor zijn huis. De man is een bekende van de politie. In een schuur bij zijn woning vonden agenten een vuurwapen een flinke hoeveelheid munitie. Ook werden er grote hoeveelheden harddrugs en geld gevonden.

De andere man die is aangehouden is een 34-jarige man uit Düsseldorf. Hij zat samen met de Rosmalenaar in een auto die mogelijk bij het incident betrokken was. Het tweetal werd opgepakt op de Kromakker in Rosmalen.

Drugsoverlast

In het verleden zijn vaker meldingen gedaan van drugsoverlast bij de woning van de man uit Rosmalen. Het huis is meerdere malen doorzocht door de politie, maar daarbij werden toen geen drugs gevonden.

Omwonenden

De politie heeft woensdagochtend uitgebreid gesproken met buurtbewoners in het onderzoek naar het incident. Ook wordt er gesproken met mensen die mogelijk informatie hebben over niet eerder gemelde verdachte situaties bij het huis. De politie informeert ook de gemeente over de stand van zaken.