Salsa-ouverture bij Jazz in Duketown

Nog even en dan gaat Jazz in Duketown los...

17:45 DEN BOSCH - Nog een paar uurtjes en dan barst de 45e editie van Jazz in Duketown los. Met optredens Estrella’s Guajira Cuban Country Music en Cubop City Big Band op de Markt, Ntjam Rosie en The Jigs op de Parade, Greyheads op het Kerkplein en Wildmen Blues Band in 't Bosschenaartje.