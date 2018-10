SAP Mobile InnovationLab neergestreken bij Bossche Stadhuis

DEN BOSCH - Vlakbij het Stadhuis is maandagochtend het SAP Mobile InnovationLab geopend. Burgemeester Jack Mikkers en wethouder Jan Hoskam knipten op symbolische wijze samen het lintje door in het bijzijn van de living logo's Moree en Zonne.

De gemeente Den Bosch wil graag dé datastad van Nederland worden. De opening van de Jheronimus Academy of Data Science (JADS) in het voormalig klooster Mariënburg -nu bijna twee jaar geleden- was een belangrijke stap in die richting. De eerste editie van Den Bosch Data Week, die op deze maandag is gestart en duurt tot en met zaterdag, lijkt een andere belangrijke stap. In het kader hiervan is drie dagen lang het SAP Mobile InnovationLab gestationeerd.

,,In drie dagen organiseren we hier zeven brainstormworkshops", vertelt medeorganisator Jan Koster van SAP. ,,Vanmiddag ligt de focus op de eerste case: hoe sla je een brug tussen de oude binnenstad en de spoorzone? Middels design thinking proberen we in een kleine groepen vanuit meerdere perspectieven langzaam maar zeker te komen tot mogelijke oplossingen. Een groot voordeel van design thinking is dat je niet meteen met oplossing komt aandraven, maar dat je eerst de probleemstelling helder voor ogen hebt. Ook studenten schuiven aan."

Volledig scherm Medeorganisator Jan Koster naast het logo van Den Bosch Data Week © Chris Korsten Dinsdag staat de tweede uitdaging op het programma. Die staat in het teken van de koppeling tussen data, verkeersstromen en verlichting. Koster: ,,Als je het hebt over stakeholders moet je ook zeker niet de hulpdiensten over het hoofd zien. Verder willen we bij deze case eveneens het licht werpen op de doorstroming op de A2."



De derde en laatste challenge haakt expliciet in op slimmer parkeren. ,,Denk aan burgers die bijvoorbeeld in de stad bij de bakker even een taart willen ophalen, zonder geconfronteerd te worden met alle rompslomp die vaak inherent is aan parkeren. Een andere invalshoek zou het beter benutten van parkeergarages kunnen zijn", aldus Koster.

Is het SAP Mobile InnovationLab alleen toegankelijk voor de 'databollebozen' die met de verschillende thema's aan de slag gaan? "Nee, dat klopt niet helemaal. Tussen de bedrijven door zou het wellicht heel goed mogelijk zijn dat het winkelende publiek een kijkje neemt. Mede afhankelijk van dit soort interactiemomenten gaan we kijken of het zinvol is om een dergelijke unit ook in sommige Bossche wijken tijdelijk neer te zetten", verduidelijkt Harald Wouters van de gemeente .

Maandagmiddag om 13.00 uur is de officiële aftrap van Den Bosch Data Week.