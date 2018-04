Schip vaart bordes voor fietsers en voetgangers Sluis Hintham stuk

Wijkwerkplaats Oost in Den Bosch blijft zitten waar het zit

16:19 DEN BOSCH - De Wijkwerkplaats Oost in de voormalige Herman Broerenschool aan de Van Broeckhovenlaan in Den Bosch krijgt er in de toekomst geen meter bij, maar er gaat ook geen meter af. Die mededeling heeft wethouder Paul Kagie persoonlijk aan de medewerkers overgebracht.