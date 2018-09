Schoot Rosmalenaar Bowy T. een man dood in IJsselstein? Nieuw bewijs door gekraakte berichten

ROSMALEN/IJSSELSTEIN - Het Openbaar Ministerie zegt te weten wie in april 2016 in IJsselstein op klaarlichte dag Samir Erraghib heeft doodgeschoten. Daarvoor zijn vorig jaar twee mannen uit Rosmalen en Vianen al tot twintig jaar cel veroordeeld, maar het was toen nog onduidelijk wie de fatale schoten heeft gelost.

Tijdens een tussenzitting in hoger beroep vanochtend in Arnhem werd duidelijk dat uit versleutelde telefoonberichten, die door de recherche zijn gekraakt, duidelijk is geworden wie de elf schoten gelost heeft. Erraghib werd op zondagochtend 17 april 2016 op de parkeerplaats voor zijn huis in IJsselstein opgewacht door twee mannen toen hij zijn 7-jarige dochtertje met de auto naar Arabische les wilde brengen en in koelen bloede doodgeschoten. Zijn dochtertje, die naast hem zat in de auto, bleef wonderwel ongedeerd.

Vermoed wordt dat de liquidatie te maken heeft met een ruzie met drugshandel als inzet. Verdachte Bowy T. (25 jaar ) zweeg over zijn aandeel in de schietpartij, Abdelghani el H. (24) heeft altijd beweerd niks met de zaak te maken te hebben. Wie de schutter is, wordt volgend jaar, tijdens de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep, pas duidelijk.

Bewijs

Tegen de twee werd echter overweldigend bewijs gevonden. Op wapens, bivakmutsen en op blikjes in de vluchtauto werd het dna van de twee verdachten gevonden. Abdelghani werd vlak na de schietpartij in de buurt aangehouden. Hij had zich verstopt op een volkstuinencomplex in de buurt en had zich omgekleed tot tuinman. Een tas met bivakmuts en telefoons werd in een tuinhuisje gevonden. Enkele dagen later werd ook Bowy T. in Rosmalen opgepakt.

Op de telefoons werden versleutelde berichten gevonden, die toen nog niet te kraken waren. Via deze PGP-gesprekken (Pretty Good Privacy) waanden veel criminelen zich veilig voor justitie en bespraken ze criminele activiteiten uitgebreid met elkaar. Deze berichten werden opgeslagen op een Canadese server en vorig jaar droegen de Canadese autoriteiten deze gegevens over aan de Nederlandse politie. Die slaagde erin de codes en 3,6 miljoen versleutelde gesprekken te kraken.

Het leverde en levert nog steeds bewijsmateriaal op in tientallen strafrechtelijke onderzoeken, naar liquidaties, overvallen, drugshandel en witwaspraktijken.

In gevaar

In een ander onderzoek, waar justitie nu niets over kwijt wil om dat onderzoek niet in gevaar te brengen, kwamen ook gesprekken tussen de verdachten van de liquidatie aan het licht. Daaruit zou blijken wie de schutter is geweest. Dat wordt tijdens de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep, begin volgend jaar, pas duidelijk.

Of dat invloed heeft op de straf voor de twee, zal dan blijken. De verdachten werden vorig jaar allebei tot 20 jaar cel veroordeeld, ook al was toen nog niet duidelijk wie de fatale schoten heeft gelost. De rechtbank meende dat beide verdachten even schuldig waren. De aanklager in hoger beroep verwacht nu ook niet dat hij andere straffen zal gaan eisen.

Het Openbaar Ministerie heeft volgens advocaat Monique Hillhorst van verdachte El H. twintig van deze gekraakte gesprekken aan het dossier toegevoegd als bewijs. Er zijn volgens haar 900 boodschappen tussen de twee gevonden. De advocaten willen dat ook die andere gesprekken, die wellicht ontlastend kunnen zijn, aan het onderzoeksdossier worden toegevoegd. Het OM en het Gerechtshof hebben er geen probleem mee dat de advocaten die stukken op het politiebureau komen inzien.