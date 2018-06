Schuldeisers Bouwgroep Moonen gigantisch het schip in

Rel bij voetbal­club: bestuurder noemt spelers 'aapjes van de straat', jeugdtrai­ners eisen vertrek

5 juni DEN BOSCH - Een racistische opmerking over de jeugd bij voetbalclub CHC leidt momenteel tot een hoop onrust bij club. Bij een hoogoplopende discussie stelde een bestuurslid dat de vereniging een 'opvanghuis voor aapjes van de straat is'. Ondanks dat het betreffende bestuurslid direct zijn excuses aanbood, wil een deel van de jeugdtrainers toch dat de man zijn taken neerlegt.