Sea the Future wil bezoekers in Den Bosch bewust maken van mooie oceanen

Romy is zondag één van de belangstellenden van het evenement Sea the Future. Er is in de Maaspoort van alles te doen. Bezoekers kunnen zich symbolisch een weg banen door de plasticsoep, bij een bruinvis plastic uit de maag halen en virtueel met dolfijnen zwemmen. Grote thema's als de opwarming van de aarde, veganistisch eten en het bedreigde koraal in onze oceanen komen voorbij.

,,De blik op de toekomst bij 'Sea the Future' is tweeledig", legt organisator Evelien Philippa uit Rosmalen uit. ,,Inderdaad een waarschuwing. Geen leuke boodschap. We moeten ook verder kijken dan vandaag. Er is ook die hoopvolle morgen. Als de grote massa in beweging komt, kan het snel gaan. Kijk naar het advies van de regering om minder vlees te eten. Kijk naar de aandacht voor 'plasticsoep' in onze oceanen. Innovatie; plastic is steeds beter herbruikbaar. Bewustwording; vakantiegangers snorkelen in de Middellandse zee. Daar is vrijwel geen visje meer te zien."