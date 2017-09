Seinstoring tussen Nijmegen en Den Bosch opgelost

Het raadsel Rembrandt in de Verkadefabriek in Den Bosch

9:30 DEN BOSCH – De Verkadefabriek richt zondag het zoeklicht op Rembrandt van Rijn. De Russische bewonderaarsters van Rembrandt, Sandra Geller en Olga van der Pennen, brengen een verhaalconcert over Rembrandts werken in de Hermitage in Sint-Petersburg. Daarna is de film Nightwatching van regisseur Peter Greenaway te zien.