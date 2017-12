Selfie met Máxima, FEBO-brand en doden door drugslabs: dé momenten van 2017

Januari

16 januari was een bijzonder trieste dag voor het Stedelijk Gymnasium in Den Bosch. Docent Erik Oltmans, die zijn leerlingen vaak gekscherend 'pannenkoek' noemde, sprong van het dak van de school. Hij overleed ter plekke. Sommige leerlingen zagen het gebeuren.

In de dagen die volgden kwamen veel verhalen over Oltmans naar buiten. ,,Hoe erg moet het met je zijn als je besluit om dit te doen op deze plek, waar zoveel leerlingen zijn?'', vroeg oud-leerlinge Naomi Nolte in een emotionele brief.

Februari

Volledig scherm © BSR Agency Zanger Dave Roelvink komt voor de zoveelste keer in korte tijd in opspraak. Op een carnavalsfeest in Den Dungen stapte hij al na een kwartier van het podium, omdat hij technische problemen had. Gevolg: honderden teleurgestelde kinderen en een kostenpost van 1.800 euro voor de organisatie. Roelvink weigert het bedrag terug te betalen. ,,Hij heeft de carnavalsavond voor iedereen verpest'', zei de organisator van het feest.



Vijf maanden later werd een geplande show van Dave Roelvink in Waalwijk afgeblazen, omdat het publiek geen zin had in een show van 'zo'n idioot'. Na een storm van kritiek op Facebook besloot de organisatie Roelvink maar weer af te bellen.

Maart

Volledig scherm © Angela van der Pluijm

Steeds meer q-koortspatiënten laten van zich horen, in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 14 maart. Eén van hen is de toen 6-jarige Emma uit Hank. Zij veranderde in drie jaar van een actief, blozend meisje in een fragiel kind met een wit gezichtje. ,,Een zielig vogeltje", zegt haar moeder.

Moeder Angela van der Pluijm deed haar verhaal nadat premier Mark Rutte bij het Brabants Dagblad vertelde dat hij het 'gelul' vindt dat de overheid koud en hard is voor slachtoffers van q-koorts. ,,Hoe durft Rutte zoiets te roepen?”, vroeg Van der Pluijm zich af.

Het BD kwam in 2017 met het q-koortsmonument, met verhalen van nabestaanden. Niet veel later ging het nieuwe kabinet overstag. Er komt ruim 15 miljoen euro voor de slachtoffers van q-koorts.

April

Volledig scherm De 5-jarige Femke Jansen die een selfie maakte met Máxima. © Claudia Jansen ,,Het was een feest mijn verjaardag hier te vieren'', zei koning Willem-Alexander aan het einde van zijn tour door Tilburg. Samen met zijn vrouw koningin Máxima, hun dochters de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane en de rest van de koninklijke familie liet hij zich op Koningsdag rondleiden door de dertien werelden van Tilburg en de regio Hart van Brabant.



De 5-jarige Femke Jansen beleefde Koningsdag op een wel hele bijzondere manier. Om 9.30 uur stond het jarige meisje op een stoepje in de Spoorzone te huilen omdat ze niet in het 'jarigenvak' kon komen. Ze was er per ongeluk te laat. Maar anderhalf uur later maakte ze met een big smile een selfie met koningin Máxima. Misschien wel de leukste foto van Koningsdag in Tilburg.

Mei

De autistische Martijn Goorts (24) uit Uden was dagenlang zoek. Hij bleek het vliegtuig naar Thailand te hebben genomen. Op 9 mei werd hij gevonden door een andere Nederlander. Martijn was op een busstation vlakbij de Thaise hoofdstad Bangkok, toen een bekende van de familie hem vond. Zijn moeder was dolblij toen hij weer naar Nederland kwam.

Twee maanden later verdween de Udenaar echter weer. Hij zat opnieuw in Thailand. Later vloog hij door naar Japan, uit angst opgenomen te worden door de GGZ. ,,Gezien zijn slechte ervaringen met de GGZ is dat voor hem een nachtmerrie. Hij wil nooit meer op een gesloten afdeling van een GGZ zitten'', zei zijn moeder Angeline ten Have.

Juni

Volledig scherm Tynni Habraken en Stephan Visser © copyright Marc Bolsius

Er worden keien op de Structuurweg in Schijndel gelegd, die de 32-jarige Tynni Habraken niet meer kan ontwijken als ze in de nacht van 23 op 24 juni onderweg is om haar vriend op te halen. Ze raakt de macht over het stuur kwijt, botst tegen een boom en raakt zwaargewond.

De politie zoekt nog steeds naar degene die de keien op de weg gelegd heeft. Met Tynni gaat het inmiddels beter, ze bleek ook zwanger en het nog ongeboren kindje heeft het zware ongeluk ook overleefd.

Juli

De verkiezing van de nieuwe burgemeester van Den Bosch loopt niet zoals de bewindvoerders hadden gehoopt. Nog voor de vertrouwenscommissie naar buiten kwam de conclusie al op straat te liggen. Toen ook nog eens droomkandidaat Jan Hamming vlak van tevoren bekendmaakte naar de gemeente Zaanstad te verkassen, werd halsoverkop nummer twee Jack Mikkers naar voren geschoven.

De hele procedure was tot in details te lezen in het Brabants Dagblad. Toenmalig burgemeester Rombouts heeft na de publicatie 'iedereen heeft gebeld' om zijn excuses over te brengen. ,,Sorry, sorry, sorry", zo heeft Rombouts de betrokkenen medegedeeld.

Augustus

Een grote brand legde de verdiepingen boven de FEBO in Tilburg in de as. In één van de ruimtes, een Airbnb, was nog een gast toen de brand uitbrak. Hij wist te ontsnappen door op de luifel te springen.

Die zo bekende - en bekritiseerde - FEBO-luifel is in de dagen na de brand gesloopt. Het monumentale pand in het centrum van Tilburg staat er sinds dat moment nog altijd troosteloos bij.

September

De verontwaardiging is groot als de Dierenbescherming in september bekend maakt dat het 23 verwaarloosde puppy's uit een stal in Haarsteeg heeft gehaald. De beesten zaten in kleine, natte hokken en werden waarschijnlijk gebruikt voor illegale fok. ,,Fokteefjes worden in erbarmelijke omstandigheden gehouden en met hormonen behandeld om het hele jaar door puppy’s te produceren. De pups worden veel te jong bij hun moeder weggehaald. Ze zijn daardoor vatbaar voor ziekten en gedragsproblemen", aldus de Dierenbescherming.

In dezelfde week blijken bouwvakkers stoffelijke overschotten van honden gevonden te hebben. Bouwvakkers vonden de honden in een vergrendeld 'rottend' vat en waarschuwden de politie en de Dierenbescherming.

Oktober

Volledig scherm Met hondje Pina op het Korvelplein. © Bas Vermeer

Mooi nieuws in oktober, als een Tilburgse buurt zich volop inzet voor een dakloze man die onder een eik van het Korvelplein zit. Een dakdekker kwam hem een parasol brengen, zodat 'ie droog zit. Een Kroatisch meisje bakte appelflappen voor hem. ,,Die waren nog warm."

Eerst was er hulp uit de buurt later kwam er ook hulp uit de rest van de stad (en daarbuiten). De dakloze werd met zo veel spullen overladen dat 'ie zelf doneerde aan de dierenvoedselbank en eten kon uitdelen. Weldoeners stellen hun caravan ter beschikking waar hij in de winter kan verblijven.

November

Volledig scherm Lab in Kaatsheuvel wordt ontmanteld. © Erik Haverhals

Twee mannen worden dood aangetroffen achter een huis op het Prins Mauritsplein in Kaatsheuvel. Er wordt een drugslab gevonden, middenin de Kaatsheuvelse woonwijk. De mannen hadden koolmonoxide ingeademd. Twee andere personen (een man en een vrouw) werden naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen, de 21-jarige bewoner, wordt door de politie aangehouden.

,,Nietsontziende criminelen zijn het", zeggen buurtbewoners. Ook burgemeester Wim Luijendijk zegt ‘onthutst’ te zijn over de zaak en de gevolgen. Het huis waarin het drugslab gevonden is, wordt gesloten. Later blijkt dat een van de twee doden net vrij was uit de gevangenis. De slachtoffers worden in een witte koets en limousine naar hun laatste rustplaats gebracht.

December

Volledig scherm © ANP

Een sneeuwinfarct op 11 december zet Brabant compleet stil. Scholen geven hun leerlingen sneeuwvrij, verkeer wordt afgeraden de weg op te gaan en treinen rijden minder of helemaal niet. Het KNMI heeft vanwege de sneeuwval en gladheid code rood ingesteld voor Brabant. Er staat in de avondspits meer dan 1.500 kilometer file, een record voor dit jaar.

En waar ervaren automobilisten moeite hebben hun eindbestemming te bereiken, slaagt Sanne (19) uit Zaltbommel ‘gewoon even’ voor haar rijbewijs.

Verder in het nieuws