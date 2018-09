Seniorenraad 's-Hertogenbosch is on tour

ROSMALEN - De Seniorenraad 's-Hertogenbosch, zeg maar de spreekbuis van alle ouderenorganisaties in de stad, is gestart met een infotour langs alle Bossche wijken. De primeur voltrok zich zaterdagmiddag in de Rosmalense wijk Molenhoek. Dat was geen toeval; uitgerekend in de betreffende wijk was de nodige reuring in verband met een open dag van Bij Bomans. De hamvraag die de raad al een poos bezighoudt: hoe kunnen we met z'n allen ervoor zorgen dat de woon- en leefsituatie van ouderen (aanzienlijk) wordt verbeterd?

Zo lang mogelijk thuis blijven wonen, met alle noodzakelijke voorzieningen in de directe nabijheid. Ja, wie wil dat niet! In de dagelijkse Bossche praktijk zijn echter steeds meer ouderen de 'klos', zo stelt Wim Markerink(60) die momenteel binnen de Seniorenraad de functie van voorzitter ad interim bekleedt. "Laten we eens beginnen met het schetsen van de problematiek op het terrein van huisvesting. Veel ouderen in Den Bosch hebben een te ruime koopwoning, al dan niet afbetaald. Niet zelden is verhuizen naar een kleinere (huur)woning financieel onaantrekkelijk. Als ze blijven zitten, heeft dat uiteraard nadelige consequenties voor de doorstroming." Collega-bestuurslid Henny Meijer haakt in op een ander knelpunt: "Op de plaatselijke woningmarkt doet zich het probleem voor dat ouderen geen specifieke doelgroep vormen. Dit betekent dat bij nieuwbouw meestal alles draait om de 'levensbestendigheid' in bouwtechnisch opzicht, waarbij te weinig rekening gehouden wordt met speciale aanpassingen."

Voorzieningen

Markerink onderstreept dat goede én vooral bereikbare voorzieningen op het gebied van zorg en gezondheid, sport en beweging, en ontmoeting eveneens het verschil maken. "Iets wat op allerlei niveaus flink wordt onderschat. Vanzelfsprekend zijn aspecten als veiligheid, openbaar vervoer dat nauw aansluit op de behoeften, en de bereikbaarheid van winkels óók van wezenlijk belang. Door alle wijken in te gaan hopen we binnen twee jaar de voornaamste wensen concreet in beeld te hebben. Wijkbewoners kunnen onder andere vragenlijsten invullen, of rechtstreeks met ons in gesprek gaan. De Maaspoort wordt het volgende station. Hoe dan ook, we proberen zo goed mogelijk invulling te geven aan onze slogan De Seniorenraad komt naar U toe! Met als doel gezamenlijk te wedijveren voor een meer seniorvriendelijk Den Bosch", aldus Markerink.