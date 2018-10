Sint-Janskathedraal in Den Bosch krijgt nieuwe pastoor

DEN BOSCH - Bisschop Gerard de Korte van bisdom Den Bosch is van plan om vanaf 1 februari tien priesters te benoemen in een nieuwe parochie. Vincent Blom (51) is de beoogde nieuwe plebaan (pastoor) van de Sint-Janskathedraal in Den Bosch

Zes pastoors en vier kapelaans in Brabant hebben zaterdagavond en zondagochtend hun vertrek medegedeeld. Dat gebeurde tijdens de vieringen in hun huidige parochies. Allemaal hebben zij de naam van hun opvolger bekendgemaakt. Bij de wisselingen zijn acht parochies betrokken.

Bisschop De Korte: ,,Zes pastoors en vier kapelaans krijgen binnen ons bisdom een nieuwe taak. Zij verlaten een vertrouwde omgeving. De aankondiging van het vertrek is voor pastores en parochianen niet gemakkelijk. Toch is het goed dat priesters af en toe een nieuwe start kunnen maken."

Bij De Korte leeft de hoop dat nieuwe herders binnen de parochies dynamiek en missionair elan zullen brengen. ,,Ik heb er alle vertrouwen in dat de priesters zich op hun nieuwe stek spoedig thuis zullen voelen en vanuit hun verbondenheid met Christus aan hun taak inhoud zullen geven."

Sint-Janskathedraal

Pastoor Vincent Blom (51) is de beoogde nieuwe plebaan van de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. Blom is nu pastoor van de parochie Heilige Oda in Sint-Oedenrode en deken van het dekenaat Veghel-Sint-Oedenrode. De huidige plebaan, Geertjan van Rossem (58), zal worden benoemd tot pastoor van de Heilig Hartparochie in Boxtel. Van Rossem blijft deken van ’s-Hertogenbosch. Hij is tevens lid van het kathedraal kapittel.

In Boxtel volgt Van Rossem pastoor Jacques Grubben (58) op die zal worden benoemd tot pastoor van de parochie Heilige Drie-Eenheid in Nijmegen. Norbert Swagemakers (52), nu pastoor van die Nijmeegse parochie, is de beoogde nieuwe pastoor van de parochie Heilige Damiaan de Veuster in Helmond.

Helmond

John van de Laar (53) die pastoor is van de Damiaanparochie in Helmond, zal worden benoemd tot pastoor van de parochie Sint Petrus in Uden. Hij was van die laatste parochie al waarnemend pastoor. Herman Schaepman (51) die kapelaan is van die parochie, is de beoogde nieuwe kapelaan van de pastorale eenheid H. Maria en Johannes in Den Bosch. Robert van Aken (47) die in die parochie pastoor in solidum is, zal worden benoemd tot pastoor van de parochie Heilige Oda in Sint-Oedenrode.

Bryan van de Mortel (30) die eerder dit jaar tot priester werd gewijd en die kapelaan is van de parochie De Goede Herder in Tilburg, zal kapelaan worden van de parochie Heilige Oda in Sint-Oedenrode. Pater Pushpa Raj (39) die kapelaan is van die parochie, is de beoogde nieuwe kapelaan van de parochie H. Bernardus in Bergeijk. Bart Theunissen (30) vertrekt als kapelaan in Bergeijk en zal binnenkort een nieuwe benoeming ontvangen.

John van de Laar en Vincent Blom nemen wegens hun benoeming in een ander dekenaat afscheid als deken van respectievelijk de dekenaten Asten-Helmond en Veghel-Sint-Oedenrode. De bisschop benoemt op een later moment nieuwe dekens voor genoemde dekenaten.

