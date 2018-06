Skiën op topniveau, met twee procent zicht; Maaike is niet bang

De stad van... Larisa Versluis: 'Een planthotel openen in Den Bosch, dat is mijn droom'

10:05 Ma 4 jun. Aan de hand van wat vragen schetst een inwoner van Den Bosch een beeld van zijn of haar stad. Deze keer vertelt Larisa Versluis (30). Zij is veganchef en medeoprichter van Oerwoud: "Een stadse jungle in de Vughterstraat.''