'Skup die jeugd toch eens onder hun kuntje’

Zo ziet de dag van jouw pakketbe­zor­ger eruit: het is meer dan alleen 120 keer busje in, busje uit

12:51 DEN BOSCH - Ze zijn de laatste schakel in het logistieke proces om een via het internet besteld pakket bezorgd te krijgen. De pakketbezorger is niet meer uit het straatbeeld weg te denken. Een dagje mee met Niels Bouman, sinds 2002 op de pakkettenbus bij marktleider PostNL. Hij loopt zich het vuur uit de sloffen.