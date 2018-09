Slachtoffer van slot van 850 euro voelt zich nog niet veilig, wijkagent Den Bosch wil malafide slotenmaker vervolgd zien

De oudere bewoonster van De Noorderkroon werd woensdag door een slotenmaker opgelicht, nadat zij zichzelf per ongeluk had buitengesloten. Omdat ze niet in de kou wilde blijven staan, belde ze een slotenmaker. Die kwam langs met een boormachine, boorde het slot open en vroeg daar 850 euro voor.

Wijkagent Marc de Wit was duidelijk ontdaan door deze praktijken. ,,Schandalig dat je dat durft te vragen!" Hij probeerde nog te bemiddelen tussen de slotenmaker en de vrouw, maar dat leidde in eerste instantie tot niets.

Wijkagent doet alles om geld terug te krijgen

De Wit heeft vandaag opnieuw het slachtoffer gesproken en laat op Twitter weten dat het naar omstandigheden goed met haar gaat. Hij belooft zelfs dat hij 'tot de max gaat' en er alles aandoet om haar geld terug te krijgen. Want de 850 euro is ze vooralsnog steeds kwijt.

Het slachtoffer voelde zich verre van veilig nadat de slotenmaker haar slot had geboord en wilde graag een nieuw slot. En dat kreeg ze, van haar woningorganisatie BrabantWonen. De rekening was ditmaal 0 euro.

,,Ik ben overstelpt met vergelijkbare zaken in heel Nederland", laat De Wit weten. Daarom zegt de wijkagent met het OM om de tafel te gaan zitten: ,,Voor een goed vervolg." Hij wil onderzoeken of het mogelijk is om een malafide slotenmaker strafrechtelijk te kunnen vervolgen.

Malafide slotenmakers

Het Buurt Informatie Netwerk (BIN), het samenwerkingsverband tussen burgers, politie en gemeente, is ook op de hoogte van malafide slotenmakers: ,,Opvallend is dat klanten nooit de slotenmaker zien die ze eerder aan de telefoon spraken. Zij worden altijd aangestuurd door een centrale", laat BIN weten.



Daarbij komen de malafide slotenmakers in een busje zonder bedrijfslogo. Ook hebben ze vaak weinig gereedschap bij zich. ,,Je zou bijna zeggen, iemand die zo van de straat komt."

Ondanks dat er geen officieel keurmerk is, is er wel het NSSG. Hierbij zijn bonafide slotenmakers aangesloten, die goed werk leveren en hun goede diensten bewijzen. De deur wordt op een nette manier opengedaan. Dit is zonder schade, tenzij het echt niet anders kan. Dat is echter bijna nooit het geval.

Wat is dan wel een normale prijs?

Dit varieert. In de avond- of nachturen mag best iets gerekend worden. Met 150 euro moet het wel goedkomen. Het bedrag is wel exclusief nieuw slot, maar gezien vervanging is dat vaak helemaal niet nodig is. Dit geldt zowel voor dichtgevallen deuren als wanneer de sleutel aan de binnenkant zit. Sommige malafide slotenmakers kwamen met rekeningen variërend van 200 tot in de 700 euro. Het samenwerkingsverband laat weten dat deze bedragen niet kunnen kloppen.

Als het al te laat is en je hebt met een malafide slotenmaker te maken, wat kun je dan nog doen?

,,Het is logisch dat je jezelf onder druk voelt staan", zo laat BIN weten. ,,Bijvoorbeeld als vrouw alleen of wanneer je al betaald hebt. Dan wordt het lastig. Het advies is om sowieso niet te betalen."