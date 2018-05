Slapeloze nachten voorspeld voor aanwonenden Zuidwestboog; ook hinder in Den Bosch, Hedel en Waardenburg

Geweldige sfeer bij jubileum dauwtrap­pen Kunst Adelt Helvoirt

6 mei HELVOIRT - Voor de 25ste keer ging harmonie Kunst Adelt uit Helvoirt de eerste zondag in mei dauwtrappen met de bestemming Maria in de Sint Jan te 's-Hertogenbosch. Ruim 60 pelgrims sloten om 5.30 uur in de morgen aan bij het vertrek vanuit de Notenkraker in Helvoirt.