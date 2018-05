Slechts één uitvaller bij broeierige Vestingloop in Den Bosch: 'Drinken, drinken, drinken'

Sacraments­kerk Den Bosch sluit op 10 juni

26 mei DEN BOSCH - Dat er geen toekomst meer was voor de Sacramentskerk aan de Sonniusstraat in Den Bosch-Muntel was bekend. Maar nu is ook duidelijk wanneer de kerk ddefinitief sluit: na de afscheidsdienst op zondag 10 juni.