Slimme camera's waken over het spoor tussen Eindhoven en Amsterdam

Volgens een woordvoerder van Prorail een logisch gevolg van het invoeren van de tienminutentrein tussen beide steden. ,,Omdat het hierdoor drukker wordt op het spoor is de impact van een verstoring ook groter. Zoveel mogelijk voorkomen en snel ingrijpen is dus noodzakelijk. Daarom is het belangrijk dat je zoveel mogelijk kwetsbare locaties goed in beeld hebt."

Gevaarlijke situaties

De slimme camera's die de komende maanden geplaatst worden zijn uitgerust met software die afwijkende en gevaarlijke situaties op en rond het spoor sneller en automatisch waarnemen. Speciale aandacht is er voor spoorlopers, vandalen en suïcidalen. De beelden worden, net als die van de 3.500 bestaande camera's, bekeken in de meldkamer van Prorail in Utrecht.

Veel van de camera's komen dus in deze regio te staan. Meerdere in Eindhoven maar ook in Helmond, Deurne, Best en Nuenen bijvoorbeeld. Los van het drukke treinverkeer tussen Eindhoven en Amsterdam is de omgeving van het spoor hier ook toegankelijker. Er zijn bijvoorbeeld relatief veel spoorwegovergangen. Verhoudingsgewijs heb je dan ook vaker last van verstoringen.

Zonne-energie