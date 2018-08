Slotenmaker bedondert buitengesloten vrouw in Den Bosch: 'Dat wordt dan 850 euro'

DEN BOSCH - Een oudere bewoonster van de Noorderkroon in Den Bosch is opgelicht door een slotenmaker nadat zij zichzelf per ongeluk had buitengesloten. Dat meldt de politie woensdag, die een onderzoek is begonnen.