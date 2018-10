Smartphone-opknapper Swoop met vestigingen in Den Bosch en Tilburg failliet

DEN BOSCH - Smartrepair in Den Bosch, het bedrijf achter de smartphonerefurbish-winkels Swoop, is door de rechtbank Oost-Brabant failliet verklaard.

Swoop heeft vestigingen aan de Balkweg in Den Bosch, aan de Beukenstraat in Tilburg en verder in Utrecht en Nijmegen.

Lees ook Apple-doorverkoper Leapp maakt doorstart Lees meer

Maandag meldde het bedrijf op Facebook nog dat refurbished (gerenoveerde) telefoons populairder zijn dan ooit. Tot curator is benoemd Matthijs Steenpoorte van Banning in Den Bosch.

Swoop had begin dit jaar nog een winkel in Almere, maar die is gesloten. Het bedrijf werd in seizoen 2017-2018 nog shirtsponsor van Vitesse om landelijk naamsbekendheid te krijgen.