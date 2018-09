Snel bouwkundig onderzoek pand waar De Meierijsche Kar was gevestigd

Verzakkingen

Geruime tijd geleden eiste de gemeente dat het gebouw zou worden gestabiliseerd. Vervolgens zijn de vloeren inmiddels met stutten onderstempeld. ,,Er is geen sprake meer van verzakkingen", aldus de eigenaar over het pand dat al ruim een half jaar te huur is via RSP Makelaars. Er is belangstelling getoond om het pand in te richten als horecabedrijf of winkel. ,,We mikken erop om het te laten inrichten als horecabedrijf. Het lijkt lang te duren. Maar het wordt gedegen en voortvarend aangepakt."