Snelfietspad tussen Eindhoven en Den Bosch langs de A2

Die loopt vanaf station in Den Bosch langs de westzijde van Fort Isabella richting Vught. Door Vught gaat de route verder parallel aan het spoor. Vanaf de zuidkant van Vught zal het fietspad over de weg naast de A2 gaan lopen. Door Boxtel wordt de noord-zuid-as gevolgd om vervolgens bij Ooijendonk weer parallel aan de A2 uit te komen. In Best zal de route de Eindhovenseweg volgen om vervolgens ter hoogte van Acht via de Oude Bosschebaan bij station Eindhoven eindigen.